綠色建築議會發布首份節能改造指南　十大主題覆蓋照明、智能控制

香港綠色建築議會今日（10）發布全港首份建築物節能改造指南，即日於全球超過70個地區由當地的綠色建築議會同步發布，期望節能改造概念可以進一步推廣至全世界。

香港綠色建築議會董事兼節能改造專家小組召集人張志剛在今日啟動禮上介紹指南，詳述10個主題的相關節能改造技術，包括「輸水系統 — 加熱、通風、空調系統」、「配風系統 — 加熱、通風、空調系統」、「電子系統 — 照明」、「電子系統 — 電力分配系統」、「電子系統 — 升降機和自動電梯」、「智能控制系統」、「伺服器機房／數據中心」、「停車場」、「供暖系統」及「建築外牆」。

香港綠色建築議會董事兼業界標準及作業委員會主席蔡宏興則指，為進一步提升建築業界對能源效益的認知，議會運用其專業知識，推出指南介紹節能改造技術，並集結業界相關案例，相信指南有助業界提高節能改造方面的知識，建設綠色社會。

香港綠色建築議會執行董事陳永康博士指，節能改造指南不時更新，提供最新的技術應用，協助業界尋找創新和技術解決方案。議會未來將會推出更多項目及活動，例如網上研討會、會議、比賽及試點項目等，積極推廣創新的節能改造技術，進一步推動實現低碳目標之願景。