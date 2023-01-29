華懋落實收購第二項倫敦商廈　作價近34億港元

華懋集團今天宣布，與英國房地產投資信託基金Landsec落實合約交換協議，完成收購位於倫敦中心地帶的辦公大樓One New Street Square，作價3.495億英鎊（約33.89億港元）。其可租用面積為276,502平方呎，呎價約1,264英鎊（約12,258港元）。華懋四個月內兩度購入倫敦商廈，共涉額約5.08億英鎊（約49.26億港元）。



四個月內購入第二幢倫敦商廈

One New Street Square在2016年落成，由全球四大會計事務所之一的德勤全幢承租，租約期至2036年。目前每年淨額租金約1,680萬英鎊。

One New Street Square。

華懋繼去年9月以1.585億英鎊購入位於法靈頓（Farrington）的 Kaleidoscope 辦公大樓，是次再以近3.5億英鎊購入One New Street Square，為四個月內第二度購入倫敦商廈。兩物業相距少於1公里。

蔡宏興：香港仍是集團基地及核心市場

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，很高興成功收購One New Street Square的業權。此物業位處倫敦中部核心區域，具有一流的建築規格，並可帶來可觀回報。是次收購為集團擴展業務的重要一步，打算持有此物業作長期投資。

蔡宏興續稱，香港仍會是集團的基地及核心市場；同時我們正計劃逐步增加在其他主要國際級城市的投資，以達致業務多元化和帶來具靭性的長遠收益。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。

上述One New Street Square物業落成時，是全球首幢同時獲得BREEAM傑出（Outstanding）及WELL金級認證的大樓，採用親自然設計，將6,300棵植物、1,500平方呎垂直綠化外牆、園藝設計的露天平台及其他環保設施融入大樓。