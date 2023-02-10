長沙灣睿峰推12伙兩房、三房招標　夥中原按揭推置業優惠

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），自本月初以現樓形式重推以來，至今沽出10伙，套現逾1.03億元，實用面積呎價由22,083至23,186元，單位最高售價逾1,482萬元。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，日內將加推12伙，屬兩房至三間隔，實用面積由408至 639平方呎，當中以兩房單位比例較多，佔66.7%。

至於，睿峰全盤提供414個住宅單位，項目樓花期內售出約190伙，重推銷售後沽出10伙。即自2019年12月推售至今，累沽出200伙，尚餘約214伙待沽。

VMS鼎珮陳玉成（右）指，睿峰累沽出200伙，尚餘約214伙待沽。左為VMS鼎珮合夥人馬宣義。

夥中原按揭推置業優惠

為配合項目銷情，中原按揭亦為項目買家提供置業按揭優惠，買家透過中原按揭轉介申請，全期按息低至H加1.3%，封頂按息為P減2.5%（P現為5.875%），以封頂息計，即現時實際優惠按息低至3.375%，按揭成數為樓價9成，還款期為30年。同時，設有貸款額2.3%的現金回贈，按揭存款掛鈎戶口。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，市場已消化加息因素，加上受惠於防疫措施解除、通關復常等利好因素，買家入市步伐加快，樓市價量回升。按揭申請量明顯增加，銀行樓按取態亦正面積極。