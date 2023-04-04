MIAMI QUAY I 累售49伙　即日推限時優惠　直減樓價最多2萬

復活節長假期臨近，多個發展商推出優惠吸客，促銷貨尾。其中，由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作的啟德跑道區MIAMI QUAY I ，即日起推出「復活節 X 黃金周現金折扣優惠」，優惠期至5月7日止。

優惠總值45萬 5月7日完結

由即日起至5月7日，如購入MIAMI QUAY I 價單內的開放式或一房單位，可獲10,000元樓價優惠；購買兩房或兩房連儲物房戶，則可獲15,000元樓價優惠；購買三房或三房連儲物房戶，可獲20,000元樓價優惠，各戶型的名額有10個，優惠總值45萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中）

累售49伙 佔單位總數8%

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I 至今累售出49伙，套現4.8億元，平均成交呎價約2.46萬元。黃光耀又指，未有打算調整樓價，但會適時推出限時優惠，又透露在復活節假期後或推出新一批單位。

MIAMI QUAY位處承豐道23號，分兩期發展，第一期涉648伙，包括開放式、一房至四房戶型，去年9月開售，料今年第三季交樓；至於第二期則涉571伙。