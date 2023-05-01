五一｜新地︰旗下15大商場營業額按年飆25%　有旅客買10部iPhone

疫後全面開關後迎來首個五一黃金周，新鴻基地產﹙0016﹚旗下15大商場，包括apm、wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，3天(4月29日至5月1日)人流暢旺，按年增加30%。此外，多區商場出現大額消費個案，反映旅客3年疫後再訪消費欲大增，營業額按年增25%。15大商場趁長假期加碼優惠，催谷商戶生意更顯增幅。

新地執行董事馮秀炎表示，為迎接全面通關後首個內地勞動節假期，以及本地長周末，新鴻基地產15大商場早前加碼1,500萬元消費獎賞，以高回贈策略歡迎顧客，多區出現大額消費個案。在旅遊區如尖沙咀、元朗、銅鑼灣等商場均見旅客購物爽手，包括有買15萬元名錶的、或整套逾1.7萬元的鉑金護膚品、一次買10部iPhone送禮自用等個案。

她又稱，旅客心態是「既然出行旅行，不能空手而回」。而在地區商場亦見自由行旅客，有一次買一籃藥油及保健品的、或一口氣買幾套護膚品，單價逾6,000元。此外，有旅客因對香港購物有正貨信心，特地來港買近6萬元的翡翠手鐲、及單價近4萬元的金飾、名錶等，為商戶帶來「黃金周」。

馮秀炎補充，15大商場全方位照顧本地及旅客消費，多項優惠舉行至5月底，料整個5月生意及人流較去年同期升30%。