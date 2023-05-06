驗樓｜瓏碧獲99分　交樓質素極佳　明哥讚專利設計夠貼心

碧桂園香港（2007）旗下九龍城瓏碧正陸續入伙，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收中層D單位，實用面積414平方呎，兩房間隔。經仔細驗收後，只在窗鉸和牆身發現三處小瑕疵，明哥大讚單位質素高，部分用料和設計細節夠貼心。單位在飾面、構件、結構、來去水等19項工種中，有17項取得滿分，總評分為99分。



瓏碧位處九龍城賈炳達道，九龍城廣場旁邊，距離港鐵宋皇臺站僅約5分鐘步程。區內衣、食、住、行配套齊全，兼享九龍41區名校網。

開放式廚房 可供明火煮食

一入大門，明哥即時留意到單位入口採用無阻礙通道設計，門框下方不設門檻，方便幼童及長者安全進出。廳堂呈長方形，一邊是開放式廚房，一邊連接露台，通風採光良好。廚房設有明火煮食爐，明哥表示大門和廚房之間有一道625毫米的木皮耐火牆，天花裝有煙霧感應器和消防花灑，符合消防安全守則。

三合一露台專利設計 全港首創

廳堂方面，明哥來回檢查後認為油漆平滑，地台完整沒有破損，指仿雲石地磚比起天然石材較易打理。露台屬三合一設計，結合工作平台和冷氣機平台，特別之處是冷氣機飾以專利設計的面罩ACasetable，可作枱面使用，拉開隱藏式支架即變成晾衫架或摺枱，明哥表示「我第一次見呢種設計，可以提升空間，幾方便。」

浴屏四邊框 全方位防水

明哥特別留意浴室的浴屏門，因稍有罅隙就會出現漏水，「要讚下發展商用四邊包框設計，門框及門邊可以完全緊閉，雙重防水，大大減低漏水機會。」座廁水箱連接洗面枱，明哥初時擔心水箱密封，後來發現留有生口方便業主檢查，大讚發展商設想周到。

雙層中空玻璃 採光隔噪音

兩間房均採用玻璃幕牆，景觀開揚光猛，明哥提到一般玻璃難隔噪音，但單位用上雙層中空玻璃，「第一可以隔聲，外面交通幾繁忙都好，一閂窗室內就會好寧靜；第二係隔熱，即使室內外有溫差亦不會起霧。」窗欄同樣以玻璃設計，美觀之餘亦保持採光度，「全屋玻璃質素都相當理想，冇任何刮花、崩裂或起泡情況。」

整體而言，明哥讚賞瓏碧交樓質素高，只在浴室窗鉸發現鏽跡，以及牆身油漆出現砂眼和污跡，三項都能輕易解決，因此單位得分極高。

瓏碧樓盤驗樓

瓏碧屬單幢設計，全盤提供190伙，實用面積由213至414平方呎。

單位樓底高3.45米，景觀開揚，可俯瞰九龍城市景。

大門不設門檻，為無阻礙通道設計，方便幼童及長者安全出入。

地台鋪砌仿雲石地磚，仿真度高，方便清潔。

三合一露台放置冷氣機後空間仍充裕，地台鋪設戶外木。

冷氣機飾以專利設計的ACasetable面罩，拉開隱藏式支架即可晾衫。

開放式廚房範圍設有耐火牆、煙霧感應器及消防花灑，可供明火煮食。

四邊包框的浴屏門能完全密封，有雙重防水作用。

為方便業主入伙前全面檢查，座廁水箱尚未封膠。

浴室窗鉸發現鏽跡。

兩間房的玻璃幕牆均用上成本較高的雙層中空玻璃，有隔音、隔熱、保溫、防霧等功能。

睡房的玻璃窗欄美觀之餘亦保持採光度。