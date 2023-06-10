星洲人樂見樓價、房租超香港？　當地人幸福感愈來愈強｜蔡志忠

日前財政司司長陳茂波表示，有意進一步放寬首次置業者買樓的按揭成數，籍此幫助他們更容易買樓上車。筆者不知道財爺的意思是放寬首置者的按保成數從9成增加到9成半，還是進一步放寬9成按揭的物業，價格從1,000萬提高至1,200萬元或以上。雖然應該支援的物業範疇與筆者的看法不一樣，但我仍然支持相關的意向，幫助本地首置者買樓，提振疲弱的物業市場，有措施總比沒措施好。



看看我們的鄰居又如何？據新加坡城市土地學會（ULI）的報告顯示，新加坡私人住宅的價格和租金已超越香港，在亞太區位列榜首，去年星洲住宅房價上漲8%，租金更誇張地大升29.7%。星洲房價中位數約為940萬港元，超出香港的908萬港元；房租也超越香港，星洲每月租金中位數為2萬港元，香港中位數為1.3萬元。星洲樓價和租金這麼高，為何民眾少有埋怨情緒呢？

說來話長，主要是新加坡人認為高房價帶來的好處比壞處多，將高樓價賣給外地客或富裕者，政府的土地和樓宇稅收就可倍數上升。有了穩定的財政收入，又轉過來可以大量興建組屋（像香港居屋），以優惠價格加特殊條款賣給新加坡公民。8成的新加坡人居住於廉價組屋，雖然財富不多，但身邊的人都是均衡族群，大家安居樂業，少有比較自然少有埋怨，於是新加坡人的幸福感就愈來愈強。

房價超越香港 為何星洲人不埋怨？

為什麼港人總喜歡與星洲相比，原因是兩地都曾是亞洲四小龍之一，城市結構相似，發展歷程相差不遠，是互相學習又互相競爭的對手。可是，我們的房屋政策卻長期受到大眾批評，幾乎所有的埋怨，都是與房價高有關。於是房屋政策層出不窮，如樓市辣招、過渡性房屋、簡約公屋以及青年房屋等等，目的就是要化解民間的不滿情緒，然而這麼多年過去，結果還是難以解決問題。

筆者曾經多次撰文提倡香港仿效星洲房屋政策，將房屋分開兩個市場，一個是私人物業市場，另一個是公營和資助房屋市場。甚至應該將資助房屋如居屋、夾屋之類放大，讓大多數有職業的港人能夠購買此類廉價房屋，有了自住物業，哪怕是小資產，他們都會有歸屬感。

至於私人物業市場，反而不需要干預太多，私樓有投資成分，樓價升跌影響個人財富，投資風險很大，別忘了97亞洲金融風暴到沙士時期，樓價暴跌7成的慘痛教訓。另一方面，也不宜一直鼓勵首置者勉強上車，樓價跌了這些人容易變成負資產，升了又讓另一些來不及上車的人產生不滿。

樓市有說不完的話題，原因是它不僅有居住功能，也具有投資價值。正如世界各地的發達城市一樣，樓市均受到外地客追捧，樓價明顯都是比較高昂的，同樣無可否認的是，房地產對於當地政府的財政收入，至今仍然起著舉足輕重的作用。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

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