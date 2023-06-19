1個月港元拆息9連升至逾5厘　專家﹕如拆息續高企　銀行追加P

港元拆息今日（19日）全線高於5厘，其中與樓按相關的1個月拆息，最新報最新報5.02821厘，升6.047點子。有專家預期若拆息持續高企，不排除本地銀行或會追加最優惠利率（P），加幅為0.125厘。隨著P上揚，屆時大眾使用H按或P按的供樓利息均受影響增加。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息今日升至5.03厘，連升9個工作天，創自去年12月6日（5.08厘）後新高，在利率正常化過程下，現時銀行體系結餘已跌至約450億元，結餘對比之前幾千億水平明顯收縮促使拆息波動性較大。當遇上季節性因素港元需求增加拆息較易上升，加快拉近與美息水平；現時臨近半年結，港元需求有所增加，今日1個月拆息升至5.03厘。

她預期待季節性因素過後，拆息將會有所回落，但若然拆息仍然持續高於市場按息3.5厘水平，反映銀行資金成本上升，息率有上調壓力，不排除銀行將考慮追加P或上調按揭息率以紓緩息差壓力。

王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘。以往當美國聯邦基金利率上調至現時5厘至5.25厘，P已升至8厘水平，而現時最優惠利率P主要為5.75至6厘。然而，當拆息持續高於按息水平，不排除銀行或因資金成本受壓而需要追加息率，但估計即使追加P的幅度仍然溫和，加幅約為0.125厘。基於美國加息期已很大機會接近見頂，本地銀行即使追加息率之幅度有限，料息率因素對樓市影響不大。

拆息趨升H按有封頂息保障供樓人士未受影響

王美鳳指出，拆息近日趨升，供樓人士無論使用H按或P按仍未有受實質影響，因為H按已觸及封頂息，H按現以P按為基準之封頂息率計算按息，今日1個月拆息升至5.03%，H按實際按息仍是以市場主要封頂息3.5厘（P-2.25厘；P﹕5.75%或P-2.5厘； P﹕6厘），但若日後銀行追加P，則屆時大眾使用H按或P按的供樓利息均受影響增加。