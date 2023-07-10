驗樓｜星凱・堤岸獲98分　發展商「揼本」明哥讚：夠安全及舒適

中洲置業旗下位於火炭的新盤「星凱・堤岸」已經陸續入伙。記者與資深驗樓師賴達明（明哥），到2座高層F室一個實用面積774平方呎的三房單位驗收。明哥仔細驗收後，發現單位內只有數個「瑕疵」位需要執修。



明哥直言，發展商用料「揼本」，特別是露台及工作平台圍欄，用上了雙層防爆玻璃，以及室內裝嵌了雙層中空玻璃，大大提高單位的安全及隔音水平，「圍欄用咗最安全嘅玻璃；單位入邊就用咗最舒適嘅玻璃。」整體評分達98分。



星凱・堤岸由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶。樓盤隔離港鐵火炭站約一分鐘步程，在東鐵綫全面通車後，前往港島時間亦大大縮短。

至於購物設施亦相當充裕，項目設有約10萬平方呎的基座商場，亦可到一站之隔的沙田新城市廣場場消費休憩。另外，旁邊興建中的地盤為保良局蕭漢森小學，是區內受家長歡迎的學校。

發展商為單位內的圍欄，裝上雙層防爆玻璃，（梁鵬威攝）

雙層防爆玻璃增住戶安全

「圍欄用咗最安全嘅玻璃；單位入邊就用咗最舒適嘅玻璃。」明哥驗收後，大讚單位內所使用的玻璃，可給予業主安全及舒適環境。他表示，雖然分別在露台及工作平台圍欄的一塊玻璃上，發現輕微崩花的問題，但由於發展商採用予雙層防爆玻璃，「可以話係目前最安全的玻璃之一」。

他解釋，一旦防爆玻璃受到撞擊，本身就不容易粉碎，碎片亦不容易跌下來，除非玻璃已經裂開，否則輕微崩花不會構成風險，亦不建議業主更換，「主要係外觀問題，留意到玻璃插着圍欄底部，維修上有相當難度，一般情況下，除非玻璃已經裂開，都唔建議維修。」

中空玻璃可隔音、隔熱

另外，屋苑鄰近鐵路及馬路，因此要在防噪音上「落功夫」，明哥指，單位內不論玻璃幕牆、窗戶，甚至露台門等都用上了雙層中空玻璃。

所謂「雙層中空玻璃」，是指兩塊防爆玻璃中間有空氣，增加隔音效果，同時亦有隔熱、節能及防霧的作用，「即係好似而家天氣有30幾度，室內開少少冷氣，都可以好涼快，發展商花唔少心思，去提高室內舒適度。」

主人房除了雙層中空玻璃外，亦加入了減音屏的設計，明哥表示，好處是減低噪音外，亦保持通風，「當打開窗就會有噪音，若果想減低噪音，只要將減音屏推去窗嘅位置，就可以減低噪音。」

公契或有限制 業主不應改動減音屏

早前將軍澳日出康城首都一個單位，懷疑裝修時拆毀部分主力牆，引起全城關注大廈結構安全。明哥提醒，減音屏雖然不影響結構安全，但多數的大廈公契內，都有條款限制業主，不得拆除減音屏等措施，「建議業主千祈唔好自行清拆，或者改動呢一啲設施。」

明哥提醒，減音屏雖然不影響結構安全，但多數的大廈公契內，都有條款限制業主，不得拆除減音屏等措施。（梁鵬威攝）

設冷氣機平台 減將來維修成本

至於另一個細心位，是冷氣機平台的位置。有別於其他屋苑，多數將冷氣機機身放置露台或工作平台的天花上，「萬一冷氣機滴水，啲水就會滴返喺露台上，亦都因為散熱嘅原因，好多時平台假天花係完全密封，如果落大雨，啲水有機會引流去天花，導致天花滴水。」

相反，今次單位分別在主浴室及客浴室的窗外，興建了一個冷氣機平台，浴室窗亦設計成維修窗，「好處係方便將來進行檢查、維修，如果冇冷氣機平台，可能需要搭棚去處理，依家可以減少維修難度同成本。」

天然石材質素高

總括而言，明哥認為單位施工質素非常好，而最值得讚的是主、客浴室內均使用了天然石材。明哥表示，第一眼看上去以為是「仿石磚」，但經了解後才知道是天然石材，「留意到成個石材嘅紋理都非常一致，整體質素相當之好。」

他表示，由於天然石易碎，因此常見崩裂等問題，但在今次單位內未有發現，「質量監控同施工要做得相當好，先有呢個效果。」

明哥：單位用料質量好

明哥表示，部份常見的瑕疵，如來去水、漏水、批蕩空鼓，以及空心磚等，在這個單位內均未有發現，用料質量亦非常好，僅發現5個小問題，發展商簡單執修後，問題就可解決，因此獲98分高分。

星凱・堤岸2座高層F室內觀



+ 3

單位部分需要執修位置



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