上半年預售樓花「新申請」瀉46%　惟已批未售新盤單位突破1.2萬伙

上半年預售樓花「新申請」按年大跌46%，「獲批」更大減35%， 同創2年新低！美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，6月份未有項目新申請預售樓花同意書，自去年2月後的16個月以來首現。隨著6月份「零」新申請，拖低今年上半年新申請數目僅7,303伙，較去年同期13,544伙大減約46.1%，創2年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，獲批預售樓花方面，6月份只有1個樓花住宅項目獲批，為啟德協調道10號第1期，涉及906伙，較5月份1,787伙大減少約49.3%；若以半年計算，今年上半年獲批預售樓花單位共錄6,980伙，比起去年上半年10,716伙亦顯著減少約34.9%，同創2年新低。

雖然上半年預售樓花無論「新申請」抑或「獲批」均顯著減少，但目前已批出預售樓花但尚未發售的新盤單位總數仍然超過12,000伙，而當中部份亦已部署短期內推出，包括已公布價單的黃竹坑站4A期海盈山及洪水橋滙都I，美聯相信一手市場將持續成為樓市焦點。

與此同時，6月份未有新申請預售樓花項目，加上涉及約900個單位的項目獲批，令累積待批預售樓花單位回落至6月21,840伙，按月跌約4%，惟仍處偏高水平。