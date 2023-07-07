放寬按揭｜陳茂波︰今次微調不存在任何形式「減辣前奏或變奏」

金管局今日﹙7日﹚向銀行發出指引，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，即日生效。

財政司司長陳茂波於網誌「司長隨筆」撰文解釋按揭安排微調的考量。他指出，考慮到現時的樓市情況、本地經濟和外圍環境等一系列因素後，政府認為有空間修訂部分按揭貸款的宏觀審慎監管措施，目的是在不影響銀行體系所承受風險的同時，緩減市民購買首個自住物業和換樓的首期負擔。值得強調的是，這次調整旨在減輕首置和「換樓」市民的首期支出和按保費用，措施明確而聚焦。

他指出，從用家的角度來看，這次微調按揭安排，讓市民在首置或換樓承造按揭時，實際需要繳付的首期負擔可略為減輕，其須購買按揭保險的部分亦略減，因而減低了市民須繳付的按保保險費開支。此外，按保公司亦會為首次置業自用人士提供「保費特惠」，就1,500萬元或以下的物業，豁免其按揭貸款首5%的保費。

舉措讓「上車」市民首期負擔小一些

談及為何無「減辣」，即壓抑炒賣及投資活動的「樓市需求管理措施」，陳茂波則指，必須優先滿足本地市民的自置居所需求。值得再次說明清楚的是，今次的微調不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。

他又指，過去三年，政府先後就按揭貸款的措施作出的調整，主要是透過放寬按保計劃下可借的成數比例，例如讓首置人士在按保下可借達樓價的九成，樓價上限由原來的400萬元逐步提高至1,000萬元；透過按保借八成按揭的樓價上限則上調至1,200萬元。兩次調整，市場都反應正面，而住宅樓市亦未因此而出現較大波動。這些舉措都是希望讓「上車」的市民首期負擔小一些、可選擇的單位也從而多一些。

陳茂波補充，關於按揭成數的宏觀審慎監管措施不是一成不變，但亦不是輕率而動，根本原則是在維護銀行體系風險可控的同時，兼顧市民置業自住的需要。