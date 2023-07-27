聯儲局加息　中原按揭王美鳳料港銀跟加P息介乎0.125厘至0.25厘

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，當局累計加息5.25厘。市場人士預期本港銀行將跟隨聯儲局行動上調最優惠利率（P），幅度介乎0.125厘至0.25厘。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，國聯邦基金利率今加0.25%至5.25%至5.5%，是過去16個月內第11次加息，議息聲明反映局方保留對未來貨幣政策的彈性，以便觀察累積加息及收緊政策的滯後影響，及視乎往後通脹走勢是否繼續邁向2%目標。下一次美國議息期於9月份，若然通脹回落勢頭持續，預期美國今次加息很大機會屬本輪加息周期最後一次。

若本港銀行今天確定上調P息，相信加幅仍溫和介乎0.125厘至0.25厘，由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，本港整個加息周期港P累計加幅或不多於1厘，反映是次加息周期仍錄得歷年較溫和加幅，由於息率具周期性，市場已預期息率見頂後未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。

現時普遍供樓人士選用的H按已升至封頂息率即3.5厘，若本港加息0.125厘，每100萬元按揭額，30年期計，每月供款增加約70元，加幅1.6%；若本港加息0.25厘，每100萬按揭額，同以30年期計，每月供款增加約141元，加幅3.1% 。