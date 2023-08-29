渣甸山｜豪宅地標要歸功於歷史？ 渣甸山3大優勢成必爭之地

為何渣甸山會從爛泥山變成富豪名人聚居之地？從1935年建成的虎豹別墅，到今天豪宅林立，「貴族」方向的發展軌跡有跡可尋。一個地區的價值往往與其歷史背景離不開關係，而渣甸山今時今日能夠成為四大傳統豪宅區之一，或多或少亦要歸功於其歷史發展。



渣甸山名字 源於蘇格蘭人

「渣甸山」以往的土名為「爛泥山」，而「渣甸山」的名稱則源於蘇格蘭人威廉·渣甸，在1832年創辦了渣甸洋行，並設立瞭望台指揮其商船出入維多利亞港，因此該山直接以「Jardine's Lookout」命名，而中文名稱則定為「渣甸望台」或「渣甸坳」。

洋人富商滙聚 胡文虎建虎豹別墅成歷史建築

直到香港開埠，大批洋人來港從事海上貿易。一些富有的英商，開始在較高的山地建造別墅。後來山頂住宅劃為使節和總督特許人士專有的居住地，樓價一直非常高昂，所以「半山區」一直都是不少香港人所嚮往、代表着優質生活的居住地段。

1932年，東南亞商人胡文虎亦落戶渣甸山，耗鉅資1,600萬港元，建造了現被列為一級歷史建築的虎豹別墅。其後隨著香港經濟發展，何鴻燊、「大劉」劉鑾雄等名人富豪皆持有渣甸山洋房。隨著內地經濟起飛，不少內地企業家亦投資渣甸山豪宅，其中有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋至今亦持有渣甸山屋地。

渣甸山會從爛泥山變成豪宅地標，除了要歸功於其歷史背景，亦因其獨特性。由於渣甸山地區不可擴展，形成住宅供應稀缺，除非收購舊樓重建，否則沒有新住宅地供應，因此其物業亦極具投資價值。

渣甸山位置佔優 15分鐘達兩大商業核心區

此外，渣甸山能夠成為富豪聚居地，亦要歸功於其地理位置。渣甸山地靈人傑，遠眺能看見獅子山，前朝尖沙咀亦有維多利亞港環抱，山明水秀利於聚財，屬於富貴之地。加上交通方便、生活配套完善，15分鐘內直達港島兩大商業核心地區、多個大型商場、高級私人會所和星級餐廳。由渣甸山出發到跑馬地，只需6、7鐘車程即可品嘗經典法國菜，或體驗懷舊中菜帶來的新鮮感。