東涌住宅地下周五截標　地政署發補充文件稱基建配套不影響建屋量

東涌第106B區的東涌市地段第55號用地正在招標，並將於本月27日截標。有報道指出地產建設商會罕有地向去信地政總署，對該地皮表示關注，聲稱翻查政府的技術報告後發現，該用地可容納的人口及可建單位數目，受制於服務該區污水泵容量規模。地建會又預料該住宅用地只能興建330伙，較政府預期的單位數目少2成。



地政總署周五（20日）就該住宅用地發出補充資料，指出若按每個單位面積約968.75平方呎計算，可以興建414個單位，最高建築面積約為40.11萬平方呎。政府指出該住宅用地並無因為任何包括污水系統等基建問題，而不能支持興建414個單位，又指出若發展商在中標後，希望透過調整單位面積導致供應單位數目有明顯改動，需要遞交包括排污問題的技術評估。

政府又指出遞交標書前，發展商需就地皮的關注議題尋求獨立意見，當中包括地皮的合適設計及基建現配套。

市場估值最高16億元

該住宅地現為土木工程拓展署的臨時工地，預期今年11月清空，相關基建配套包括毗鄰用地的2條路﹑以及渠務﹑排污及供水系統等，暫定於明年6月興建。

該住宅用地地盤面積為11.46萬平方呎，最高可建樓面面積40.11萬平方呎。市場估值介乎9.4億至16億元，每方呎樓面地價介乎2,340元至4,000元。