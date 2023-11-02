天榮站YOHO WEST第一期月中上載樓書　主打兩房　擬月內推售

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日公佈項目戶型分佈，戶型涵蓋開放式至三房，主打兩房單位，數量佔標準單位超過一半。項目最快於月中上載樓書，本月內進行推售。



新地代理總經理胡致遠表示，項目第一期設4座，分別為2A座、2B座、3A座及3B座。為配合各類型買家需求，項目將提供10種戶型，戶型涵蓋開放式至三房單位，而兩房戶會為項目主打，當中兩房連開放式廚房間隔佔超過一半，而三房以下的單位佔全盤超過75%。他透露，第一期入場單位為3B座B11室，屬開放式間隔，數量稀少亦只提供一柱。

對於定價方面，胡致遠指集團旗下的Wetland Season Park會為其中一項指標，但YOHO WEST位處輕鐵站上蓋，交通便利，因此主要會參考鐵路盤價格。

YOHO WEST第1期提供1393伙 明年9月落成

天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，共提供1,976伙單位，而第1期則涉1,393伙，預計2024年9月底落成。項目總樓面約98萬平方呎，將發展成住宅社區，項目設有3座住宅大樓，以中小型單位為主，並設有設零售設施，零售樓面約2,000平方呎。樓盤關鍵日期為2024年9月30日。

翻查資料，天榮站上蓋項目在2013年及2014年曾兩度流標，及至2015年2月由新地中標投得。

↓天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST↓