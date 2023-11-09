YOHO WEST最快20號前上載樓書　示位涵蓋兩房至三房、短期內開放

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日（9日）公佈最新銷售部署，項目最快於20號前上載樓書，示範單位亦會於發放樓書後短時間內開放。



新地代理總經理胡致遠表示，項目進度理想，樓書正在製作中，最快會於本月20號前公佈。是次示範單位涵蓋2房至3房戶型，會於短期內開放。

YOHO WEST位處天榮站上蓋，項目將於2座及3座設穿梭升降機直達輕鐵站大堂，方便住戶出入。另外亦會專設行人天橋連接比鄰的天恩路天水圍公共運輸交匯處，交匯處目前提供21條巴士及小巴路線，直達港九新界各區。

YOHO WEST第1期提供1393伙 明年9月落成

天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，共提供1,976伙單位，而第1期則涉1,393伙，預計2024年9月底落成。項目總樓面約98萬平方呎，將發展成住宅社區，項目設有3座住宅大樓，以中小型單位為主，並設有設零售設施，零售樓面約2,000平方呎。樓盤關鍵日期為2024年9月30日。

翻查資料，天榮站上蓋項目在2013年及2014年曾兩度流標，及至2015年2月由新地中標投得。

↓天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST↓