今年6幅地皮流標！　發展局解畫　直言發展商取態難免趨保守審慎

港鐵(00066)東涌線延線東涌東站第一期物業發展項目流標。計及今次，綜合政府官地、港鐵及市建局三個土地供應來源，2023年已錄得6宗地皮流標個案，該6幅地皮的估值下限介乎8億至87億元，若以每幅地皮的估值下限合計，涉及金額高達約240億元。

發展局表示，政府備悉港鐵公司今日﹙9日﹚公佈沒有就東涌東站第一期物業發展項目收到任何標書。

該局稱，私人住宅土地供應除政府賣地和鐵路發展項目外，還有市區重建局項目，以及私人土地契約修訂項目等。距離本財政年度結束還有數個月，預計亦會有一些修訂地契的私人項目簽立，包括前兩天報道涉及約1400個單位的油塘項目，故有信心今個財政年度的私人住宅供應能達標。

發展局又指，如財政司司長近日回應，樓市受很多因素影響，經濟情況是其中一項重要因素。現時地緣政治緊張；加上市場評估利率仍會維持高企一段時間，發展商取態難免趨向保守審慎。

發展局補充，推地是長遠工作，目標是配合香港未來的發展需要，此政策目標不會因現時的經濟情況或短期市場波動而改變。政府不會因為市況持續淡靜，而刻意減慢造地步伐。