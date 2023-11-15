涉合謀定價　美聯太子女身兼地監局成員　局方不評論是否取消委任

美聯（1200）及其5名管理層被指與同業合謀定價，違反《競爭條例》被控。入稟文件透露，美聯與中原兩大地產代理高層，去年在地產代理監管局（地監局）25周年典禮中碰面，之後兩公司再召開了5次會議，期間定下所有一手新盤成交中，最少實收佣金定為2%，以避免競爭。



入稟狀指出美聯直接參與事件，5名管理層涉事，而中原地產及利嘉閣雖同合謀制訂一手樓交易的代理佣金，但向競委會申請寬待，並提供多項資料協助調查，故現階段受寬待協議保障，不被控告。值得留意的是，當中涉事最高層成員，為美聯集團「太子女」、集團副主席兼董事總經理黃靜怡（Angela）。據案情透露，她同時亦是在地監局宴會上主動牽頭的當事人之一。誠然，黃靜怡近年一直是地監局成員，剛於本月1日亦再獲行政長官委任的地監局成員，任期兩年。該局回應《HK01》查詢時指出，對於個別成員會否被委任或取消委任的原因或決定，不宜作出評論或推測。



美聯主席黃建業及「太子女」副主席黃靜怡。（資料圖片）

身為地監局成員 局方宴會上牽頭促成業界會面

地監局是於1997年11月根據《地產代理條例》 而成立的法定機構。其主要職能包括規管香港地產代理的執業； 推動業界行事持正、 具備專業能力等。過去地監局亦曾多番提醒地產代理，並於今年1月再次發出致持牌人函件，以免違反《競爭條例》中的「第一行為守則」，即地產代理公司不得訂立任何協議或經協調做法以達致妨礙、限制或扭曲競爭的目的或效果。

順理成章，身為地監局成員之一的黃靜怡，有責任規管香港地產代理的執業。但案情透露，於去年10月7日，黃靜怡和美聯另一代表李頌賢，在地監局周年慶典與中原代表碰面，並促成雙方往後數次，就管制向新盤買家提供佣金回贈的會面。最終美聯及中原雙方更達成同意實收佣金訂為2%和執行方法，以及取得董事批准的安排。

地監局是於1997年11月根據《地產代理條例》 而成立的法定機構。（資料圖片）

地監局：對於會否取消委任 不宜作出評論或推測

《HK01》向地監局查詢會否對其操守作出調查，以及暫停其有關職務。地監局回應指，對於有地產代理被競爭事務委員會起訴，監管局現階段不便就已進入法律程序的事件作出評論。至於對於個別成員，會否被委任或取消委任的原因或決定，監管局亦不宜作出評論或推測。

不過，翻查資料，黃靜怡在2020年地監局所出版的《人物誌》訪問中，曾提及推動及確保員工遵守監管局規例的問題。當時，她強調作為高級管理層，確保員工遵守監管局的規則至為重要。同時亦會要求同事恪守專業及紀律，務必遵守政府頒布的各項法例，及監管局作出的執業指引與通告。而若發現同事違規，甚至會按其行為作出不同程度的處分，例如口頭警告、書面警告，嚴重者甚至會降職或解僱。

豈料不久，兩大地產代理即爆出合謀定價，黃靜怡也捲入其中，成最高層一員。

黃建業（中）近年積極栽培愛女黃靜怡（右）。（美聯圖片）

「太子女」升任高層 屢爆插曲

要說起黃靜怡，不得不提的是美聯掌舵人黃建業。黃建業近年「上陣不離父女兵」，積極栽培愛女黃靜怡。自她從於港大工商管理（會計及財務）以及在科大工商管理學系碩士畢業，並於羅兵咸永道會計師事務所工作一段時候後，自2008年起，黃靜怡開始入局，於家族事業執掌要職，擔任集團執行董事；2011年起出任副主席，同年起再兼任美聯工商舖有限公司執行董事。

時至2014年，年僅30多歲的「太子女」黃靜怡，已出任集團副董事總經理。不過，其職場上亦屢有波折。有指黃靜怡升任後，美聯即發生內部爭拗，有眾多名董事級人馬遞交意見信，矛頭直指其不稱職，黃靜怡其後亦證實事件，指事件源於溝通出了問題，不過在廿四小時內已經擺平。

時至2021年8月，美聯又曾發出通告，指建議調任副主席黃靜怡與父親黃建業，共同出任美聯聯席主席。不過，事隔一年，美聯指有見不明朗的經濟前景及相關市場挑戰，最終收回黃靜怡調任聯席主席的建議。