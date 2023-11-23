蘇民峰沽吉隆坡4000呎收租物業　14年賺一成　單位大到可擺20人枱

有星級玄學家之稱的蘇民峰，近日於社交平台上載影片，分享已經將持有14年、位於馬來西亞吉隆坡物業沽出。不過持貨14年期間，單位僅升值一成，蘇師父更向網民表示於吉隆坡置業，「不要買新樓，大部分都蝕錢」。



蘇師父所買入的吉隆坡單位，面積達4,150平方呎，屬四房套間隔，當中客飯廳分明兼極闊落，蘇師父笑言其闊落程度「可以擺個20人枱都足夠啊」。他續指，當年買入的時候只是繳付了一成的首期，由於單位屬高層，買入的時候景觀亦是比較開揚。不過，隨住當地不斷發展，其開揚景觀早已被高樓大廈遮擋，而單位的前方更是Banyan Tree（吉隆坡悅榕莊酒店）。

14年前買吉隆坡四房套收租 僅升值一成

蘇師父又指，單位於購入後未有入住，一直用作出租，故內部亦保留該租客的小裝修。他形容今次沽貨任務已經完成，更慨嘆下次不知何時會再來吉隆坡。

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去年3月擲5200萬買上環6層高舊樓

蘇師父向來亦有不少物業投資，香港為主要基地，如在2022年3月透過蘇民峰顧問有限公司（PETER SO CONSULTANTS LIMITED）名義，豪擲5,200萬元買入上環文咸東街87號全幢樓高6層、面積約4,030平方呎的舊樓。

蘇師父同時「有買也有賣」，在2021年4月份，他亦以4,800萬元沽出半山堅道124號地舖連閣樓，該舖位面積約3,600平方呎，呎價約1.33萬元，較2007年12月購入價1,050萬元，帳面勁賺約3,750萬元。