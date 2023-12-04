豪宅市道｜美聯︰山頂南區11月買賣僅錄1宗成交　租務交投飆升6成

山頂南區11月買賣僅錄1宗成交，租務交投飆升6成。美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，山頂南區10月份未錄得買賣成交，而剛過去的11月份亦僅錄得1宗買賣，惟租務市場成交則飆升約6成，共錄得約51宗租務成交。由於臨近年底，區內交投氣氛仍有待回復正常，但相信個別人士希望趕於明年農曆年前可搬遷，故料12月份區內租務市場仍會保持活躍。

根據美聯物業山頂南區分行統計，11月份山頂南區只錄得1宗分層戶買賣成交，該個為麗景園一個約2049實呎戶成交，成交價約5,340萬元。另外，全月租務市場則錄得約51宗成交，較10月份錄得的32宗有約59.38%升幅，涉及租金總額約674.63萬元，較10月份約360.25萬元錄得約87.26%升幅，而平均則錄得59.5元，按月上升約9.14%。

另外，按統計，山頂南區11月份逾10萬元月租的租務佔約有22宗，而當中有洋房租務成交佔約9宗，較10月份2宗及18宗分別上升2.3倍及約70%。在租務成交個案方面，綜合市場消息統計，全月最大額的租務為加列山道9-15號一個單號房成交，並以月租約100萬元獲承接。若以分層戶計，山頂道26號一分層戶，以月租約29.8萬元成交，呎租約達112元。

方富義稱，料12月份區內買賣交投仍然受壓，但估計租務需求保持，並且年底將陸續有不少市民趁來年農曆新年前可搬遷，將會帶動區內租務交投。