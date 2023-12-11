十大屋苑周末僅2宗成交　見11周新低　新盤低價搶客「累事」

新盤低價搶客，購買力傾斜一手，中原十大屋苑本周末共有8屋苑「捧蛋」。中原地產表示，本港十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，按周銳減66.7%，創11周新低。太古城及美孚新邨各錄1宗成交，其餘8個屋苑零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續以低價策略推售，令購買力向新盤市場傾斜。近日市場焦點落於以低價搶攻的新界區大型新盤，項目加推價錢保持克制，吸走大量購買力，過去周六次輪銷售即日沽出逾300伙，令本月一手市場成交增至730多宗，按月升約3成，預計短期內二手交投繼續受壓。

美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌。（資料圖片）

代理︰現時買家入市信心仍然不足

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城本月錄得4宗成交，包括本周末1宗成交。現時買家入市信心仍然不足，買賣以低價主導。本周末成交為天山閣低層B室，實用面積689平方呎，屬三房單位，以830萬元沽出，實用呎價元12046元。

九龍區方面，中原地產西九龍美孚3期分行高級分行經理余考成表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌，單位為蘭秀道19號中層B室，實用面積563平方呎，兩房間隔，上月初放盤，叫價650萬元，放盤一個多月，勁減140萬元或22%，以510萬元沽出，實用呎價9059元。

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城自本月首天錄得1宗成交，至今仍未有新成交，全受新盤市場持續平價搶客，屋苑業主減幅相對有限，購買力流向一手，導致二手交投冰封。