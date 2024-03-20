天文台春分掛紅色火災警告　料周五起一連5日有雨　下周濕度100%

天文台天氣報告｜今日（20日）是二十四節氣當中的春分，天氣大致天晴及乾燥，天文台今日清晨6時發出紅色火災危險警告。



一股偏南氣流料會在接近周末至下周初，逐漸影響華南沿岸，天文台預料本周五（22日）起本港將一連五日有雨，下周一及二（25日、26日）相對濕度重回100%。



+ 4

截至今日上午11時半，紅色火災危險警告現正生效。天文台指，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日廣東地區早上天氣稍涼，天色大致良好。

天文台預計，今日大致天晴及乾燥。吹和緩東至東北風，稍後風勢間中清勁，氣溫介乎18度至23度。展望明日部分時間有陽光。隨後數日漸轉潮濕有霧，日間溫暖。預料一股偏南氣流，會在接近周末至下周初逐漸影響華南沿岸，該區漸轉潮濕有霧，日間溫暖。

+ 4

九天天氣預報顯示，本周五起本港將一連五日有雨。（天文台官網截圖）

星期日分區氣溫料回升至近3字頭

九天天氣預報顯示，本周五起本港將經歷一連五日有雨的天氣，星期日（24日）最高氣溫升至27度。據分區天氣預測顯示，當日下午2時新界多區料達27度或以上，其中上水及流浮山更達29度。

隨後幾日相對濕度亦會上升，下周一、下周二相對濕度料升至最高的100%。天文台預料，受另一股東北季候風影響，下周中期華南沿岸地區大致多雲，氣溫將稍為下降。