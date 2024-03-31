復活節｜天文台清晨錄得局部降雨　周二起一連三天31度有驟雨

天文台表示，高空擾動會在今日（31日）為華南帶來驟雨及狂風雷暴。本港在凌晨4時至今早7時在沙田、大埔及青衣一帶有雨量記錄，截至中午各區未有降雨情況，氣溫27度，相對濕度82%；深圳方面，早上有微雨，雨勢集中在東部，港人北上喜歡到的羅湖、福田和龍華區未受影響。

天文台預測，本港大致多雲及有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。未來數日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。



今日（31日）上午7時，是截至中午為止降雨範圍最大的時間，雨勢集中在大埔、沙田和青衣一帶。(天文台圖片)

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天文台表示，隨著高空擾動遠離及受偏南氣流影響，隨後數日該區天色較為明朗，天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時高空擾動正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。

天文台在今日凌晨4時開始，在中部地區錄得降雨記錄，主要集中在大埔及北區，至上午7時主要在大埔、沙田和青衣，上午8時開始則雨勢開始減退。

本港下午及今晚天氣，預測大致多雲及有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩南風。展望未來數日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

深圳氣象局預測今日（31日）部分地區有雨，兩量細小。（深圳氣象局圖片）

深圳方面，深圳氣象局上午10時許在深圳東部有降雨記錄，雨量輕微。港人常到的羅湖、福田、南山和龍華方面，則沒有降雨。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

未來九日天氣方面，明天（4月1日）是復活節連假最後一天，初時有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。周二（2日）上班日起，一連三日氣溫最高為31度，周四（4日）清明節當日有一兩陣驟雨，相似的天氣持續至下周日（7日），下周一（8日）將有幾陣驟雨，翌日則日間短暫時間有陽光。