天文台預警強陣風將來襲　籲市民到安全地方躲避　料今有驟雨雷暴

天文台天氣報告｜天文台今日（6日）上午11時15分發特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台預料，受一道低壓槽影響，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。不過隨著高空反氣旋在下周後期逐漸增強，廣東沿岸天色大致良好，天氣炎熱，本港市區氣溫達攝氏31度。



天文台料下周末本港最高氣溫達31度。（天文台官網截圖）

天文台上午10時45分發出特別天氣提示，指珠江口一帶有雷雨區發展，並會在未來一兩小時影響本港。市民請提高警惕。上午11時15分再發特別提示，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

截至今日上午11時半，強烈季候風信號以及雷暴警告現正生效。

天文台指，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南仍有驟雨及雷暴。預料一股清勁的偏東氣流會在下週初至中期影響廣東沿岸地區。

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天文台料，今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風，氣溫介乎23度至26度。展望未來兩三日有幾陣驟雨。下周中期短暫時間有陽光。

隨著高空反氣旋在下周後期逐漸增強，廣東沿岸天色大致良好，天氣炎熱。天文台預料本港下周六（13日）起，將經歷一連三天的31度天氣。