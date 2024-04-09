天氣交通｜今有驟雨最低22度　明日風勢頗大及日間乾燥

一道廣闊雲帶正覆蓋華南。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今日稍後抵達廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（9日）大致多雲，有一兩陣驟雨。初時能見度頗低。氣溫稍為下降，市區最低氣溫約22度。日間最高氣溫約26度。吹和緩偏北風，稍後東風增強。



圖為截至4月9日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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明日最低22度 未來一兩日日間乾燥

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一、兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，日間乾燥。受高空反氣旋影響，本周後期至下周初華南沿岸天色大致良好，日間炎熱。

天文台展望，明日（10日）風勢頗大，日間乾燥。隨後數天部份時間有陽光，周末期間日間炎熱。天文台九天天氣預報顯示，明日介乎22度至25度，初時離岸及高地間中6級。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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周六起連日最高30度或以上 下周一起有驟雨

天文台九天天氣預報顯示，周四（11日）部份時間有陽光，當日介乎23至28度，亦日間乾燥。周五（12日）最高氣溫升至29度、最低24度。周六（13日）介乎25至30度，局部地區能見度較低。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月9日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（14日）及下周一（15日） 部份時間有陽光，均在26至31度之間；其中下周一局部地區有驟雨。下周二（16日）及周三（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫為30度。

運輸署於今晨6時04公布，較早前因修剪樹木而封閉的由漆咸道南（往何文田方向）通往加士居道及漆咸道南（往尖沙咀方向）的支路的唯一行車線現已解封。

較早前因水管緊急維修而封閉的由告士打道（往北角方向）通往菲林明道（往會展方向） 的支路的唯一行車線現已解封。受影響巴士路線現已恢復原有路線行駛。

另外，因水管緊急維修，大涌橋路（往馬鞍山方向）近沙角街的慢線現已封閉。