天氣｜今日乾燥短暫時間有陽光 最高25度 本周後期日間炎熱
撰文：蕭通
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一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。 同時，一道雲帶覆蓋該區天文台預測，本港地區今日（10日）大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約25度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。
▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼
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未來數天部份時間有陽光 下周中期有驟雨
天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今、明兩日影響廣東沿岸。受高空反氣旋影響，本周後期至下周初華南沿岸天色大致良好，日間炎熱。隨著高空反氣旋減弱，下周中期華南有幾陣驟雨。
天文台展望，未來數天部份時間有陽光，本周後期至下周初日間炎熱。
▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼
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明日介乎23至27度 周末期間早晚有薄霧
天文台九天天氣預報顯示，明日（11日）起連日部份時間有陽光，當日介乎23至27度。周五（12日）最高氣溫升至29度、最低24度。周六（13日）介乎25至30度，早晚沿岸有薄霧。
▼天文台香港天氣九天天氣預報▼
下周日（14日）及下周一（15日）均在26至31度之間，周日大致天晴，早晚沿岸有薄霧。下周二（16日）及周三（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫均介乎26至30度。下周四（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫回落至29度。