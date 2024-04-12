天氣｜今日天晴最高29度　未來數日炎熱　下周中後期有驟雨雷暴

高空反氣旋正為廣東沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（12日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。晚上沿岸有薄霧。吹輕微至和緩東至東南風。



圖為截至4月12日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 大埔海濱公園櫻花盛開▼



+ 15

未來數日天色大致良好 明起連日30度或以上

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被一股偏南氣流取代。受高空反氣旋影響，未來數日該區天色大致良好，日間炎熱。隨著高空反氣旋減弱， 下周中後期華南有幾陣驟雨及雷暴。

天文台展望，未來數天日間炎熱，部份時間有陽光。下周中後期天氣漸轉不穩定。

天文台九天天氣預報顯示，明日（13日）介乎25至30度，部份時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。下周日（14日）介乎26至31度之間，大致天晴。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

下周一及周二高達32度 下周及周五六有雷暴

根據天文台九天天氣預報，下周一（15日）及周二（16日）最低26度、最高達32度。其中下周一大致天晴；下周二部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月12日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三（17日）起連日大致多雲，有幾陣驟雨，當日最高有30度。下周四（18日）至下周六（20日）均介乎26至29度。其中下周五（19日） 及下周六除有幾陣驟雨，局部地區會有雷暴。