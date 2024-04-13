天文台下午錄31.9度高溫　今年以來新高　料下周連續6日有驟雨

天文台天氣預報｜天文台今日（13日）下午2時，在市區錄得攝氏31.9度，破今年最高溫紀錄。天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日，持續為廣東沿岸地區帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，天文台料明日（14日）起本港一連三天最高氣溫維持32度。



另外，下周五（19日）是二十四節氣當中的穀雨，此時雨水明顯增多。天文台就預測，隨著高空反氣旋減弱，下周中後期本港天氣轉不穩定，加上預料一道低壓槽會在下周後期於華南內陸形成，預料本港下周三（17日）起包括穀雨當日，將一連6日有驟雨。



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天文台料周日部分新界地區酷熱

天文台預料，今日（13日）天晴，日間炎熱，吹微風。天文台位於尖沙咀的總部，今日下午兩時，錄得31.9度，破今年新高紀錄。展望明早最低氣溫約25度，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界部分地區酷熱，再高一兩度。吹輕微至和緩南風。

天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日，為廣東沿岸地區帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，預料明日起本港一連三天最高氣溫維持32度。

天文台料明日起本港一連三天最高氣溫維持32度。（天文台官網截圖）

隨著高空反氣旋減弱，下周中期華南有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在下周後期於華南內陸形成，該區天氣不穩定。下周三起，本港料經歷一連6日有驟雨的天氣。

下周五穀雨當天，氣溫料介乎26度至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。