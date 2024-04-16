天文台指多區有市民影到「日暈」　籲肉眼勿直視過久　免眼睛灼傷

天文台指，今日（16日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至攝氏30度左右，多區都有市民拍攝到日暈。昨日（15日）亦有日暈出現，連續兩天都出現日暈。天文台提醒，雖肉眼就可觀看到「日暈」，但為了避免灼傷眼睛，大家不宜直視過久。



本港上空今午出現日暈，天氣炎熱。（夏家朗攝）

今日正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度左右，日暈繼昨日再次出現，多區都有市民拍攝到日暈。

天文台指，「暈」是一種光學現象，當陽光或月光通過由冰晶組成的卷狀雲時，光線便會被折射，並形成圍繞在太陽或月亮四周的環狀或弧狀光環。若雲層中冰晶的含量愈高，光環就愈明顯，較容易被觀察到；反之則難以觀察清楚，甚至無法形成暈。

「暈」亦有分為「小暈」和「大暈」兩種。（天文台官網圖片）

「暈」亦有分為「小暈」(即22度暈)和「大暈」(即46度暈)兩種。小暈是以發光體為圓心，角半徑為22度的一種內圈呈淡紅色而外圈偶爾為紫色或白色的光環，光環內的天空明顯較光環外的為暗；而大暈則是角半徑為46度的暈環，較為少見，一般比小暈為暗。

天文台提醒，雖肉眼就可觀看到「日暈」，但為了避免灼傷眼睛，民眾不宜直視過久。

天文台展望，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸地區有幾陣驟雨，日間炎熱。預料一道低壓槽會在本周後期為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，星期日（21日）至下周初該區驟雨增多，以及有狂風雷暴。