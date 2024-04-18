天氣｜今日多雲有驟雨最高31度　雷暴警告生效　下周初狂風雷暴

一股偏南氣流正影響廣東沿岸地區。同時，一道低壓槽為廣東內陸帶來雷雨。天文台預測，本港地區今日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約27度。日間炎熱，短暫時間有陽光，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。吹和緩南至東南風。



天文台在上午7時26分發出雷暴警告，有效時間至今日上午8時30分，預料香港東部水域有局部地區雷暴。



圖為截至4月18日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日有幾陣驟雨 日間炎熱

天文台指出，受偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區有幾陣驟雨，日間炎熱。同時，一道低壓槽會為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下周中期持續影響華南沿岸。

天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日及下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。

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至下周五均有雷暴 雨勢有時較大

明日（19日）為二十四節氣的穀雨，天文台九天天氣預報顯示，明日及周六（20日）均介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，其中周六局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月18日清晨5時40分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（21日）最高30度，驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。下周一（22日）及下周二（22日）均有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫回落，下周一為28度、下周二為27度。下周三（23日）至下周五（26日）均有幾陣驟雨及雷暴，期間最高氣溫30度、最低約25度。