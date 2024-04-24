天氣｜今日局部地區有雷暴　最高28度　稍後驟雨增多

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在今日逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，稍後驟雨增多。氣溫介乎24至28度。吹和緩南至東南風。



圖為截至4月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月21日 天文台上午發出黃色暴雨警告▼



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明日及周五有狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台指出，受低壓槽持續影響，本周餘下時間華南天氣不穩定 ，有大驟雨及狂風雷暴。星期四（25日）及星期五（26日）雨勢有時較大。

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼



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天文台九天天氣預報顯示，明日（25日）及周五（26日）均介乎25至28度，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。 周六（27日）仍大致多雲，間中有驟雨及雷暴，最高29度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月24日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一短暫時間有陽光 至下周四仍有雷暴驟雨

下周日（28日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。下周一（29日）及下周二（30日）最高31度、最低26度， 大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，但下周二稍後局部地區有雷暴。下周三（5月1日）勞動節及下周四（5月2日）均在25度至29度之間，有驟雨及局部地區有雷暴。