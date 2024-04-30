天文台料勞動節狂風雷暴　煙火變數大　氣象局料港範圍或有冰雹

天文台天氣預報｜明日（5月1日）就是勞動節，旅發局為迎接內地黃金周，明晚將在尖沙咀海濱花園對開維港海面，舉辦海上煙火表演。不過該盛事最終能否成功舉辦仍存大變數，因為天文台最新預測，本港明日雨勢有時較大及有狂風雷暴。



據中國氣象局預報，今日（30日）下午8時至明日上午8時，香港附近範圍可能有雷暴大風或冰雹。



▼4月29日 五月天演唱會會場及附近情況▼



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天文台料今日（30日）本港大致多雲，有驟雨，雨勢有時較大及有狂風雷暴，吹和緩至清勁偏南風，風勢有時疾勁，氣溫介乎攝氏25度至31度。

中國氣象局料本港附近今日稍後時間或有（中國氣象局官網截圖）

中國氣象局今日預報，今日（30日）下午8時至明日上午8時，本港附近範圍或有雷暴大風或冰雹。

旅發局為迎接內地黃金周，明晚將於在尖沙咀海濱花園對開維港海面，舉辦海上煙火表演。

天文台預料明日雨勢有時較大及有狂風雷暴。（天文台官網截圖）

不過，一道低壓槽會在明日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。據九天天氣預報顯示，天文台料明日本港多雲，間中有驟雨，雨勢有時較大及有狂風雷暴。文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前表示，政府會在明日下午交代煙火表演會否受影響，提醒旅客要有心理準備。

天文台預料，高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，天氣炎熱。