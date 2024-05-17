天文台｜南海西南季候風爆發！周日起一連8日雨　下周一狂風雷暴

即將踏入夏季，本港天氣炎熱及多雨。天文台日前形容位於南海的西南季候風即將爆發，若大氣條件合適，甚至有可能觸發大雨；各地的電腦模式均預測本周初有驟雨發展，天文台綜合各地的預測，估計下周初天氣轉為不穩定，本港降雨概率高，提醒市民在出門前留意最迎的天氣消息。



天文台最新的九天天氣預報顯示，本港由周日（19日）起，將一連八日下雨，並以周一的雨勢最強勁，天文台估計當日多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。



▼2024.05.04 西貢大網仔路大環村段多車死火▼



+ 5

5月陸地升溫較海洋快 促使南海西南季候風爆發

天文台最新的《天氣隨筆》指出，受乾燥的偏東氣流影響，華南本周二及周三（14日及15日）天晴乾燥，本港大部份地區的相對濕度，曾下降至50%或以下。踏入5月，由於北半球的日照逐漸增多，陸地的升溫較海洋快，陸地與海洋的溫度差異，導致低壓中心在亞洲大陸形成，促使南海西南季候風爆發。

+ 2

天文台解釋，南海西南季候風爆發，在氣候學屬於季節變化的重要一環，意味溫暖潮濕的空氣進入南海，持續為南海提供水汽，增加大氣的不穩定性，有利對流活動的發展。南海西南季候風一般在5月16至25日爆發。

若大氣條件合適 有可能觸發大雨

天文台通過電腦模式預測，預計周末期間南海低層的西南風，將開始逐漸建立，南海北部一帶亦逐漸受偏南氣流所影響，為華南沿岸及南海北部一帶的對流發展，提供有利的熱力及水汽條件。「如果其他大氣條件合適，例如高空輻散、高空擾動或廣闊低壓槽帶來的低層輻合等，有機會觸發大雨。」

天文台預測，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，將影響南海北部及廣東沿岸，屆時天氣不穩定，有驟雨及雷暴。而各地的電腦模式均預測廣東沿岸地區，在下周初有驟雨發展，例如美國電腦模式，便預料南海北部的對流發展會較旺盛，大雨亦較接近沿岸地區。

▼2024.05.04 清水灣及廈門灣山洪暴發▼



+ 16

綜合各電腦模式預測︰下周初降雨概率高

惟各地電腦模式對珠江口的偏東氣流被取代的時間，仍略有分歧，如英國電腦模式預測仍受偏東氣流影響，大雨區集中在南海北部，沿岸地區驟雨較少。因此天文台綜合各大電腦模式預測，估計下周初天氣不穩定，本港顯著降雨概率為高。

天文台並說，香港地方細小，對流發展的隨機性大，不過大雨仍要視乎其他因素，例如高空輻散及低層輻合等。天文台估計隨着西南季候風逐漸加強，本周的晴朗乾燥天氣，將於下周轉為有雨，提醒市民在出門前留意最迎的天氣消息。

天文台5月17日的九天天氣預報。（網頁截圖）

下周一的雨勢最強勁 有幾陣狂風雷暴

天文台預測明日（18日）短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度，吹和緩東風，並展望周日（19日）驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，下周一（20日）雨勢更有時頗大。

根據天文台最新的九天天氣預報，本港由周日起將一連八日下雨，其中周日至周二（19日至21日）的降雨率為「高」，並以周一的雨勢最強勁，天文台估計當日多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。