天文台今早曾發黃雨警告近5小時　新界多區及深水埗最大雨

本港天氣不穩，天文台今日（9日）上午7時15分發出黃色暴雨警告信號，一度表示不排除考慮改發紅雨警告信號。

至中午12時10分，天文台取消黃雨警告。



截至今日（9日）中午12時，本港各區累計降雨紀錄。（天文台圖片）

【12:10】天文台取消黃雨警告訊號。

【10:08】過去一兩小時，葵青區及新界東部多處地區錄得超過40毫米雨量。同時，另一強雷雨區正逐漸影響大嶼山及荃灣一帶。根據目前情況，發出紅色暴雨警告信號的機會不能排除。市民請保持警惕並留意天氣變化。

【08:40】過去一兩小時，新界多處地區及大嶼山錄得超過30毫米雨量。受低壓槽影響，預料本港今日有驟雨，初時雨勢頗大。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【07:25】位於本港南面的強雷雨帶正逐漸影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

熱帶風暴馬力斯5月31日下午逼近廣東西部，天文台下午4時40分改發3號風球前，維港上空烏雲密布下大雨，遊客開傘擋雨。（廖雁雄攝）

【07:15】暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。