天氣｜今日有驟雨雷暴　市區最高32度　新界再高一兩度

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（14日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。天文台展望，未來兩三日間中有驟雨及雷暴，星期五（16日）雨勢有時頗大。



圖為截至8月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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熱帶氣旋安比漸增強 將靠近日本本州

天文台表示，受西南氣流影響，今日廣東沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，該區天氣仍然不穩定。此外，熱帶氣旋安比會在未來一兩日逐漸增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。

在上午5時，強烈熱帶風暴安比集結在硫黃島之西北偏西約220公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約12公里，橫過日本以南海域並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明起3天狂風雷暴 周五雨勢有時較大

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周三（21日）均大致多雲，持續有驟雨及雷暴。其中明日至周六（17日）均有幾陣狂風雷暴，其中周五雨勢有時較大，連日最高氣溫介乎29度至31度。下周四（22日）天氣好轉，但仍大致多雲，有幾陣驟雨。