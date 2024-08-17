天文台｜明早部分地區大雨 下周初天氣不穩定 周五起見陽光酷熱
撰文：李秋玲
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天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。明早部分地區雨勢頗大。氣溫介乎26至30度。吹和緩至清勁西南風。展望隨後一兩日天氣仍然不穩定，有驟雨及狂風雷暴。下周中後期驟雨逐漸減少。
隨著副熱帶高壓脊向西伸展，天文台預測下周後期廣東天色好轉，天氣酷熱。此外，一個低壓區會在今明兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。
香港天文台今早(17/8)上午5時35分發出黃色暴雨警告信號，歷時超過五小時後，直至上午10時55分取消。
黃雨期間天文台指，本港有數小時普遍錄得超過50毫米雨量，而市區、大嶼山部分地區及長洲更錄得約100毫米，預料珠江口一帶今日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，提醒市民請保持警惕並繼續留意天氣變化。
天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來數日華南沿岸及南海北部天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東天色好轉，天氣酷熱。此外，一個低壓區會在今明兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。
▼天文台九天天氣預報▼
明起至下周三均有雷暴 最高氣温介乎30、31度
根據天文台九天天氣預報，明日（18日）介乎攝氏26至30度。大致多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周一及二（19、20 日）多雲，持續有驟雨及幾陣狂風雷暴，周二初時雨勢有時頗大。而下周三、大致多雲，間中有驟雨及初時有幾陣雷暴。
下周四(22日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣温回升至32度。下周五及六(23、24日)日間酷熱、局部地區有驟雨。氣温介乎28至33 度 。
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