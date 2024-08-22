遊日注意｜熱帶氣旋珊珊料未來數天移近日本　本港周末酷熱有驟雨

天文台表示，位於南海東北部的高空反氣旋正逐漸增強。同時，驟雨正影響廣東沿岸。預測本港地區大致多雲，局部地區有驟雨。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩西南風。展望未來兩三日大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨。下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。根據天文台網頁顯示、熱帶氣旋珊珊未來數天將移近日本、市民到日本旅遊要留意。



熱帶氣旋珊珊預計未來幾天將移近日本。(天文台網頁截圖)

圖為截至8月22日早上11時30分，天文台顯示本港各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽下周後期影響南海中部

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大致天晴及酷熱的天氣，而高溫亦會觸發驟雨。隨著該高空反氣旋在下周初至中期減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周後期影響南海中部。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台今日(22日)中午更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六至下周一達33度 下周一至三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，最高32度。 周六（24日）及下周日（25日）均大致天晴，日間酷熱高達33度，但局部地區有驟雨。下周一（26日）最高氣温稍回落至32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

下周二（27日）及下周三（28日）暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高均31度。下周四至下周六（29至31日）短暫或部份時間有陽光，有驟雨，最高氣溫回升至32度。