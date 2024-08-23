遊日注意｜熱帶氣旋珊珊漸增強將移向本州　天文台料本港周末酷熱

高空反氣旋正覆蓋南海北部。同時，廣東沿岸風勢微弱。本港下午多處地區氣溫上升至32度或以上。大致多雲。預測明早最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹微風。隨後兩三日部分時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨。



天文台指，熱帶氣旋珊珊會在未來數日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。



天文台預料熱帶氣旋珊珊未來數天漸增強，將移向本州中部。(天文台網頁截圖)

圖為截至8月23日早上1 1時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來數天風勢微弱 高溫會觸發驟雨及雷暴

天文台表示，未來數天廣東地區風勢微弱，日間酷熱，而高溫亦會觸發驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋珊珊會在未來數日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為今日(23日)上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下六均有驟雨 下周一至三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明天至下周二(24日至27日)日間酷熱，連日氣温介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光。局部地區有驟雨。下周一及二有雷暴。

下周三(28日)至下周六(31日) 最高氣温回落至32 度， 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。