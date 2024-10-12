天文台｜乾燥偏東氣流天氣晴朗　明日最高30度　下周中期幾陣雨

天文台指，一股乾燥的偏東氣流正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港今日(12日)天晴乾燥，下午大部分地區的相對濕度維持在百分之六十以下。

預測明早最低氣溫約26度，日間乾燥，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望隨後數日雲量較多，下周中期有幾陣驟雨。



圖為天文台於今日10時10分顯示各區氣温。(天文台網頁截圖)

天文台表示，乾燥的偏東氣流會在明日(13日)繼續影響廣東沿岸，並在隨後一兩日緩和。受一道廣闊雲帶影響，下周中期華南沿岸及南海北部有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周後期廣東沿岸驟雨減少。而一股東北季候風會在下周末抵達華南。

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▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至10月12日上午16時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日天晴乾燥 最低26度 下周一至下周六均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）大致天晴。日間乾燥，晚上部分時間多雲。介乎26度至30度。

下周一（14日）至下周二（15日）短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。最低氣温都是27度。下周三（16日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高氣温降至29度。

下周四（17日）至下周六(19日)均有幾陣驟雨。最高氣温回升至30度、31度。

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