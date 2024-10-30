天氣｜今日漸轉天晴乾燥　 最高29度　明日早晚溫差料8度

一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（30日）初時大致多雲。日間漸轉天晴乾燥，相對濕度最低45%，最高氣溫約29度。吹和緩北至東北風。天文台展望，未來一兩日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。星期六（11月2日）風勢頗大。下周初有幾陣驟雨。



圖為截至10月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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康妮有機會移近福建與廣東交界

熱帶氣旋康妮會在今明兩日繼續增強並大致移向台灣南部，隨後有較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部，但亦有機會移近福建與廣東交界一帶。

在上午5時，強颱風康妮集結在高雄之東南約670公里，預料繼續增強並向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣南部。

圖為截至10月30日凌晨2時00分，天文台更新的康妮路徑預測圖。（天文台網頁圖片）

本周後期風大乾燥 下周初有驟雨

天文台指出，受一股乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。而高空擾動會在下周初為南海北部及廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月30日清晨6時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三及周四低見20度

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）天晴乾燥，相對濕度料最低40%，介乎23至31度，早晚溫差達8度。周五（11月1日）及周六（11月2日）均日間乾燥，周六最高氣溫回落至29度。

下周日（11月3日）至下周二（11月5日）均大致多雲有驟雨，氣溫下降。下周日介乎24至28度；下周一（11月4日）降至23度至27度，翌日最低氣溫進一步降至22度。下周三（11月6日）及下周四（11月7日）均短暫時間有陽光，氣溫低見20度，下周三最高25度、下周四26度。