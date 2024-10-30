天文台預料超強颱風康妮明早進入港800公里範圍　直接威脅不大

天文台指，按照現時預測，超強颱風康妮會在明早（10月31日）進入本港800公里範圍。康妮會橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動並靠近福建北部，在未來兩三日持續與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。預料一股乾燥的東北季候風補充會在本週後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。



天文台展望本港未來一兩日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。星期六（11月2日）風勢頗大。下周初有幾陣驟雨。



圖為截至10月30日早上11時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區的相對濕度下降至百分之六十以下。在正午十二時，超強颱風康妮集結在高雄之東南約560公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向台灣中南部一帶。

預測本港未來一兩日華南普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股季候風補充會在本周後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

高空擾動會在下周初為南海北部及廣東沿岸帶來幾陣驟雨。此外，熱帶氣旋康妮會在明日橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動，靠近福建北部，並逐漸減弱。預料另一股季候風補充會在下周中後期為華南地區帶來稍涼的天氣。

▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼



+ 23

康妮料移向台灣中南部 隨後轉向並靠近福建北部逐漸減弱

天文台預測熱帶氣旋康妮會在明日(31 日)橫過台灣中南部一帶，隨後轉向偏北方向移動，靠近福建北部，並逐漸減弱。

在正午十二時，超強颱風康妮集結在高雄之東南約560公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向台灣中南部一帶。

上午十時，超強颱風康妮集結在高雄之東南約600公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向台灣南部。

在上午5時，強颱風康妮集結在高雄之東南約670公里，預料繼續增強並向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣南部。

圖為截至10月30日早上8時，天文台更新的康妮路徑預測圖。（天文台網頁圖片）

天文台預測未來九天最高及最低氣温。(天文台網頁)

本周後期風大乾燥 下周初有驟雨

天文台指出，受一股乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。而高空擾動會在下周初為南海北部及廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月30日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三及周四低見20度

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）天晴乾燥，相對濕度料最低40%，介乎23至31度，早晚溫差達8度。周五（11月1日）及周六（11月2日）均日間乾燥，周六最高氣溫回落至29度。

下周日（11月3日）至下周二（11月5日）均大致多雲有驟雨，氣溫下降。下周日介乎24至28度；下周二（11月5日）降至22度至27度。下周三（11月6日）及下周四（11月7日）均短暫時間有陽光，氣溫低見20度，最高均25度。

▼10月15日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼

