天文台｜明日除夕有煙霞最高22度　元旦清涼有一兩陣微雨最低17度

一股乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台指，正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%左右、預測本港天晴乾燥。今晚部分地區有煙霞。吹輕微至和緩東至東北風。



展望 :未來數日早上仍然清涼。除夕（31日）日間較為和暖。元旦及星期四大致多雲，部分時間天色明朗。隨後一兩日漸轉天晴乾燥。



圖為截至12月30日上午11 時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風未來一兩日稍緩和 低壓區本周影響南海南部

天文台指出，東北季候風會在明日稍為緩和，但廣東沿岸早上天氣仍然清涼，日間較為和暖。預料一股清勁的偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸。同時，一個低壓區會影響南海南部，與其相關的雲帶屆時會覆蓋南海北部至廣東沿岸一帶，該區雲量較多。

受另一股乾燥的東北季候風影響，本周後期至下周初華南沿岸早晚清涼，日間天晴乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月30日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周五至下周三天晴乾燥 最低約15度

根據天文台的九天天氣預報，明日除夕（31日）大致天晴，但部分地區有煙霞。早上清涼。日間乾燥。晚上漸轉多雲。介乎16至22度。

周三元旦（1月1日）及周四（1月2日） 均大致多雲。早上清涼。部分時間天色明朗。有一兩陣微雨。氣温均介乎17至20度。

周五（1月3日）起至下周三（1月8日）均大致天晴及乾燥，早晚清涼。周五最低氣溫16度，周六至下周三均最低15度，最高約為19及20度。