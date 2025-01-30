年初二天氣｜今日大致多雲　日間最高19度　明赤口風勢較大有微雨

今日（1月30日）為大年初二，天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測本港今日大致多雲，早上市區最低氣溫約15度，日間部份時間有陽光，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，年初三赤口（31日）風勢較大及有一兩陣微雨。周末期間天氣和暖及較為潮濕。下星期一（2月3日）北風增強，氣溫下降；星期二（2月4日）早上寒冷。



圖為截至1月30日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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冷鋒周日稍後抵達 隨後一兩日乾燥寒冷

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區雲量增多及有一兩陣微雨，早晚仍然清涼。隨著該偏東氣流在周末期間緩和，沿岸地區天氣會較為潮濕，日間和暖。

預料一道冷鋒會在星期日（2月2日）稍後至星期一（2月3日）初時抵達華南沿岸，該區有一兩陣雨，與其相關的冬季季候風會在隨後一兩日為該區帶來寒冷及乾燥的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月30日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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連日有一兩陣微雨 周末期間最低18度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初三（31日）大致多雲，有一兩陣微雨，介乎17至20度。大年初四（2月1日）及周日的年初五（2月2日），均有一兩陣微雨，最低氣溫均18度，最高分別為23度及22度。

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立春日間氣溫下降 年初七跌至12度

年初六（2月3日）為二十四節氣的立春，料日間氣溫下降，並有一兩陣雨，跌至14至18度。年初七（2月4日）亦有一兩陣微雨，早上寒冷、日間漸轉天晴乾燥，介乎12至17度。隨後數日最低在13度及14度，最高18度。