【01天氣】11月熱帶氣旋概述　4秋颱失威一登陸迅速減弱

香港天文台在今日（10日）下午發布「二零一八年十一月的熱帶氣旋概述」，去年11月北太平洋西部及南海區域出現了四個熱帶氣旋，包括「玉兔」、「桃芝」、「天兔」及「萬宜」。4個秋颱雖然沒有為本港帶來威脅，卻在塞班島、越南、菲律賓造成不同程度的破壞、水浸及山泥傾瀉，更造成人命傷亡。雖然一般而言，颱風在登陸後便會減弱，但桃芝及萬宜的減弱速度極快，登陸後隨即降級為低壓區。當中玉兔接近本港時，曾令香港天文台發出熱帶氣旋警告信號。

有氣象愛好者形容玉兔的「死亡」方式，跟2000年11月初吹襲香港的颱風貝碧嘉相似。

玉兔在10月21日形成，一直向偏北方向緩慢移動，橫過南海東北部，在10月31日上午8時40分，天文台發出1號戒備信號，但當日晩上已減弱為熱帶風暴。受「守門大將軍」──華南乾燥東北季候風影響，玉兔進一步增強無望，在翌日下午已進一步減弱為熱帶低氣壓並在南海東北部徘徊，最後於11月3日清晨減弱為低壓區。

天文台引述報章報導，玉兔吹襲塞班島期間造成至少兩人死亡及133人受傷，多處地方停電，更為菲律賓北部帶來狂風暴雨並引發山泥傾瀉及水浸，造成最少20人死亡。

內地中央氣象台指，桃芝已於下午4時20分前後登陸，並減弱為熱帶低壓。（中央氣象台）

第二個熱帶低氣壓桃芝則在11月17日的下午，在胡志明市以東約550公里的南海南部上形成，大致採取西北路徑移向越南南部，其中心附近最高持續風速估計為每小時55公里，但同樣難逃秋颱的命運，在翌日下午桃芝在越南南部登陸後迅速減弱為低壓區。但桃芝影響越南期間仍造成至少19人死亡。

熱帶風暴天兔逐步移向越南。（天文台截圖）

第三個熱帶低氣壓天兔於11月20日上午，在馬尼拉之東南偏東約940公里的菲律賓以東海域上形成，向西橫過菲律賓南部。天兔於11月22日橫過南海南部，翌日增強為熱帶風暴並向西南偏西方向移動。直至11月24日，天兔進一步增強為強烈熱帶風暴，並達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時90公里。

天兔在11月25日轉向西北方向移動，日間登陸越南南部並減弱，最後於翌日在越南南部減弱為低壓區。天兔為菲律賓帶來暴雨及水浸，造成最少1人死亡，在吹襲越南期間亦引發水浸，造成至少2人死亡。

西太平洋今個秋季很忙，風季已過仍未能「收爐」外，準颱風萬宜更是屬長途來襲。

第四個熱帶低氣壓萬宜是4個當中風力最強的一個颱風，於11月20日晚上在關島之東南1420公里的北太平洋西部上形成，向西北偏西移動並逐漸增強。萬宜於11月22日增強為颱風，翌日轉向偏北方向移動並達到最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時145公里，隨後兩天萬宜移動緩慢並在呂宋以東海域徘徊。最後萬宜於11月26日轉向西北方向移動並迅速減弱，最後於翌日清晨在西北太平洋上減弱為低壓區。