天文台料周四、五有雷暴　下周初短暫有陽光　氣溫逐步升至30度　

本港天氣持續多雲有驟雨，天文台今（16日）預測， 受一股活躍的偏南氣流影響，隨後一兩日廣東沿岸天氣不穩定及有驟 雨 。但隨著偏南氣流減弱 ，週末及下週初廣東沿岸短暫時間有間有陽光，日間天氣炎熱。 根據天文台預測，本港未來多日繼續不時有驟雨，周四及周五或受雷暴影響，要到下周四才雨過天晴，而下周初起氣溫料已回升至最高約30度，最低約26度。

根據天文台預料，本港連續不時有驟雨，周四及周五或受雷暴影響，要到下周四才雨過天晴。（資料圖片）

本港今早氣溫持續清涼，各區氣溫平均介乎15度至21度左右；市區氣溫屆乎19至22度，相對濕度為百分之94。

天文台指，一道低壓槽正為廣東帶來雷雨，本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大，吹和緩至清勁東至東北風。展望明日短暫時間有陽光。隨後數日有驟雨，較為溫暖。

本港連日多雲驟雨，天文台預測，周四及周五會有幾陣雷暴，周末起至下周中期雖有短暫陽光，惟天氣持續不穩，亦會有幾陣驟雨，直至周四或有機會告別雨天。另外，氣溫由明日起持續上升，到下周一起連續4日最高氣溫料達30度，最低氣溫為約26度。

（天文台截圖）