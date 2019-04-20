紅色暴雨警告一度生效　40分鐘後改發黃雨　白晝如入夜

【16:45更新】天文台取消黃色暴雨警告信號 【15:20更新】天文台改發黃色暴雨警告信號 天文台在下午2時40分發出今年首個紅色暴雨警告信號。一個強雷雨區目前正影響本港，為本港帶來驟雨及狂風雷暴；天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台預料，高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。 雷暴警告仍然生效，有效時間延長至下午6時正。

4月20日，天文台發出今年首個紅色暴雨警告信號，下午2點半，本港多區猶如入夜。（羅君豪攝）

香港天文台在下午3時20分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

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香港天文台在下午2時20分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。