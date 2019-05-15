【天氣預報】記得搽防曬！最高32°C 　紫外線指數11強度屬極高

天文台上午7時發出特別天氣提示：天氣炎熱可能影響健康，天文台提醒市民保持警惕。 上午7時，天文台錄得氣溫27.0°C，相對濕度90%。

天文台展望：隨後數天炎熱，部分時間有陽光。接近周末有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

天氣概況：高空反氣旋昨日(14日)為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。本港昨日早晚沿岸有霧，日間部分時間有陽光及炎熱，下午各區氣溫上升至31度左右。預料高空反氣旋今日(15日)繼續覆蓋華南沿岸。此外，受一股西南氣流影響，華南地區未來數天持續炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。

高空反氣旋正覆蓋華南沿岸。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至100米左右。本港地區天氣預測：大致多雲，有一兩陣驟雨。早上沿岸有霧，最低氣溫約26度。日間部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏南風。今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。

天文台展望：隨後數天炎熱，部分時間有陽光。接近周末有幾陣驟雨。

(黃偉民攝)