5月陰暗較涼　天文台統計指總日照較正常少四成　歷年5月次低

本港剛經歷一個陰暗及較涼的5月。天文台總結指出，5月平均雲量為83%，較正常值76%高出7%，同時總日照只有83.1小時，較正常值140.4小時少約41%，是5月份的第二最低記錄。 此外，五月初受較涼的偏東氣流影響，令該月平均氣溫為25.3度，較正常值25.9度低0.6度，但最高溫亦達32.3度，故天文台發出今年首個酷熱天氣警告。

天文台在今年的5月共發出五次黃雨警告，但總雨量仍較正常值少23%。（資料圖片）

五月最低18.9度 最高32.3度

天文台表示，受驟雨天氣及一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，5月初本港天氣較涼，其後華南受高空擾動影響，令本港天氣更趨不穩定，有大驟雨及狂風雷暴。

在5月7日，天文台錄得總部的氣溫更下降至全月最低的18.9度；其後在陽光充沛的情況下，5月18日及19日下午，天文台的氣溫上升至本月最高的32.3度，當日天文台亦發出酷熱天氣警告；在5月19日，天文台錄得的全日最低氣溫為29.2度，是有記錄以來5月的最高。

全月發出五次黃雨警告

在雨量方面，5月雨量為234.6毫米，較正常值304.7毫米少約23%，全月共發出五次黃色暴雨警告信號。受在華南沿岸徘徊的一道低壓槽及不穩定的偏南氣流影響，在5月後期為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。當中5月26日大部分地區錄得約20毫米雨量，新界西部的雨量更超過40毫米；踏入5月尾聲，一道低壓槽為廣東沿岸帶來不穩定天氣，本港亦有大驟雨及狂風雷暴，大部分地區錄得超過60毫米雨量，屯門、元朗及大嶼山的雨量更超過120毫米。

本年首五個月的累積雨量為680.3毫米，較同期正常值640.8毫米多約6%。

春季平均23.7度 第五暖記錄

總結剛過去的春季，天文台表示由於3月及4月的氣溫遠較正常高，今年春季本港平均氣溫遠較正常溫暖，3月至5月的平均氣溫為23.7度，較正常值高1.2度，是同期有記錄以來的其中一個第五高。