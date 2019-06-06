【天文台】酷熱天氣警告生效　最高33°C　紫外線指數11強度極高

端午節天氣酷熱。周末部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下周驟雨增多。（天文台網頁）

天氣概況：高空反氣旋正影響華南沿岸。本港地區今日天氣預測：大致多雲，局部地區有驟雨。最低氣溫約27度。日間部分時間有陽光，天氣酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏南風。

今日最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。

天文台展望：端午節天氣酷熱。周末部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下周驟雨增多。

酷熱天氣警告已經發出，天文台預料今日本港天氣酷熱，提醒市民應提高警惕，以防中暑：

在戶外工作或活動的人士，應多喝水和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。

在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。

避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服、配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

泳客或在戶外遊玩的人士，應重複塗抹防曬系數15或以上的太陽油。

請關注長者或慢性病患者的健康狀況。如認識他們，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。