遊台注意！天文台預測熱帶低氣壓變熱帶風暴　周四吹襲台灣

香港天文台最新預測，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓，會增強為熱帶風暴，未來一兩日移向呂宋海峽至台灣一帶，有機會在周四至五（18日及19日）期間掠過台灣。未來兩日受外圍下沉 氣流影響， 廣東沿岸持續酷熱，本港市區最高氣溫會升至攝氏34度，新界區再升1至2度。 此外，內地中央氣象台亦同樣預測，該熱帶低氣壓今日晚上升格為熱帶風暴級，並於周四晚上約11時最接近台灣，風力可達至9級。

天文台表示，預料位於菲律賓以東的熱帶氣旋未來一兩日移向呂宋海峽至台灣一帶，其後的移動路徑仍存在變數。（天文台網頁）

天文台指移動路徑仍存變數

在中午12時，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓，集結在馬尼拉之東北偏東約610公里，預料向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽一帶。本港今日天氣酷熱，酷熱天氣警告仍然生效，多區中午氣溫已升逾32度，其中元朗公園更升至35.2度。

天文台預測該熱帶低氣壓會增強為熱帶風暴，按照網頁顯示的移動途徑，該熱帶風暴會在周四至周五（18日及19日）期間吹襲台灣，於周五早上8前掠過，但天文台指熱帶氣旋的移動路徑仍存在變數。

天文台預測，於周四早上熱帶風暴中心附近的最高持續風速，可達每小時 85 公里，展望未來一兩日天氣持續酷熱，本周後期大致多雲及有幾陣驟雨。

中央氣象局預料，明早其颱風中心有70%的機率向台灣方向移動。（中央氣象局網站）

（中央氣象台網站） 七成機率向台灣方向移動 根據台灣交通部中央氣象局截止今日早上8時的預測，熱帶性低氣壓以每小時19公里速度，向西進行，預料24小時內，其熱帶低氣壓會有發展為輕度颱風的趨勢。台灣當局亦預計，明日早上該輕度颱風的中心有70%的機率向台灣方向移動，惟因現和台灣仍有一定距離，故未知稍後的移動路徑。 至於內地的中央氣象台，則預測熱帶低氣壓今晚升格為熱帶風暴，並於周四晚上11時最接近台灣，風力可達至9級。